Diogo Godinho garante Álvaro Pacheco: "Está feliz e nós estamos felizes"

Treinador tem contrato e vai permanecer no Vizela. Schettine ainda é possibilidade.

Álvaro Pacheco tem contrato com o Vizela e vai continuar no comando técnico do emblema minhoto. A garantia foi dada por Diogo Godinho, presidente da SAD. "O Álvaro tem contrato, está feliz e nós estamos felizes. É alguém que se identifica com o clube, com a cidade, com os vizelenses e com o nosso projeto. Nem me passa pela cabeça mudar. Somos muito felizes com ele", disse o responsável, após um convívio com a comunicação social, brindada com uma camisola oficial do clube e personalizada com os respetivos nomes.

Relativamente à próxima temporada e no que diz respeito a Schettine, o responsável ainda não perdeu a esperança de poder contar com o avançado brasileiro. "É um jogador que admiramos muito, que encontrou a felicidade a jogar futebol. Não temos dúvidas que gostava de continuar aqui, nós gostávamos de continuar com ele aqui, mas também sabemos da dificuldade. Tem contrato com o Braga e creio que o Braga até fez um investimento. Não é fácil, mas no futebol é tudo possível. Às vezes, há surpresas", adiantou.



Álvaro Pacheco também falou à imprensa e abordou o tema da continuidade. E com um discurso objetivo. "É um projeto que temos vindo a fazer nos últimos anos e o melhor ainda está para vir. E eu quero fazer parte dessa melhor parte", adiantou.



A manutenção na elite foi alcançada na última jornada. O objetivo para a próxima época é claro. "Foi o nosso primeiro ano de universidade na Liga, mas a nossa essência no próximo ano vai manter-se. Queremos crescer e consolidar o clube na Liga. Grande parte dos jogadores tem contrato e vamos fazer alguns reajustes", revelou.



No passado, Álvaro Pacheco revelou o sonho de ver o clube nas competições europeias. O treinador acredita que esse sonho será concretizado num futuro próximo. "Não tenho dúvidas que vai ser uma questão de tempo. Olhando para o projeto do Vizela, vendo as pessoas que lideram o projeto e as ambições que têm, não tenho dúvidas que o Vizela vai chegar a essa meta", perspetivou.