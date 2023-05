Diogo Gonçalves ajuda Copenhaga a vencer Taça da Dinamarca

JN/Agências Hoje às 19:18 Facebook

O português Diogo Gonçalves marcou, esta quinta-feira, o golo do triunfo do Copenhaga na final da Taça da Dinamarca de futebol, frente ao Aalborg, por 1-0, numa partida disputada na capital dinamarquesa.

Com um excelente remate cruzado no interior da área, o português, que começou a temporada no Benfica, marcou o único golo da partida, aos 48 minutos.

O Aalborg, com o português Pedro Ferreira no 'onze', ainda empatou a partida, aos 58 minutos, por Lars Kramer, mas o videoárbitro anulou o golo por fora de jogo.

O Copenhaga, que também lidera o campeonato, somou a sua nona Taça da Dinamarca, a primeira desde 2016/17, tornando-se o clube mais titulado na prova, a par com o Aarhus.