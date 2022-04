Diogo Gonçalves faz de Rafa em Anfield

JN Hoje às 18:49 Facebook

Nélson Veríssimo recupera a equipa mais utilizada para tentar dar a volta à eliminatória com o Liverpool, na segunda mão dos quartos de final. "Reds" com muitas novidades.

Diogo Gonçalves foi o escolhido por Nélson Veríssimo para ocupar a vaga de Rafa, em aberto devido à lesão do internacional português, baixa de vulto para o jogo com o Liverpool, esta quarta-feira.

Diogo Gonçalves já havia sido titular frente ao Belenenses SAD e repete a titularidade na segunda mão dos quartos de final da Champions.

Depois de serem poupados no último jogo, Vertonghen, Gilberto, Grimaldo, Weigl e Gonçalo Ramos estão de volta ao onze.

Do lado do Liverpool há muitas surpresas, com Jurgen Klopp a deixar de fora vários habituais titulares, como Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Sadio Mané, Salah ou Thiago Alcântara.

Onze do Liverpool: Alisson; Milner, Konaté, Joe Gomez, Keita, Firmino, Henderson, Diogo Jota, Tsimikas, Luis Díaz e Matip.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Everton, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Darwin

Na primeira mão, no Estádio da Luz, as águias foram derrotadas por 1-3, pelo que estão obrigadas a ganhar por três golos de diferença para seguirem para as meias-finais. Uma vitória por dois golos levará a eliminatória para prolongamento e penáltis.

Serdar Gozubuyuk, dos Países Baixos, será o árbitro do encontro, enquanto o compatriota Pol van Boekel será o videoárbitro.