Diogo Gonçalves renova com o Benfica

O extremo português, que na última época jogou por empréstimo no Famalicão, prolongou a ligação com o clube encarnado até 2025.

Depois de oficializar a contratação de Gilberto e Helton Leite, o Benfica anunciou este domingo a renovação de contrato de Diogo Gonçalves, até 2025. O português de 23 anos não escondeu a felicidade e não esqueceu o Famalicão, clube no qual jogou na última época, cedido pelas águias.

"É um sentimento de orgulho e de que o trabalho foi bem feito. Estive dois anos fora, foram dois anos de crescimento. Estou pronto para trabalhar e, se o mister entender, agarrar a oportunidade. Foram dois anos muito importantes para mim. Um não correu tão bem em termos futebolísticos, mas foram dois anos de crescimento. Estou muito feliz. Famalicão? Foi um ano de muito trabalho. As coisas correram-me bem e à equipa. Foi um clube que me ajudou muito, o João Pedro Sousa [treinador] também. Vou levar o Famalicão para sempre comigo", disse em declarações à BTV.

Diogo Gonçalves fez toda a formação no Benfica. Há duas épocas, teve a primeira experiência no estrangeiro, no Nottingham Forest, em Inglaterra e, na última temporada, jogou pelo Famalicão e esteve em bom plano: disputou 34 jogos e marcou sete golos. Terminados os empréstimos, regressa à casa-mãe.