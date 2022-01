Diogo Jota ajuda Liverpool a aproximar-se do Manchester City

JN Hoje às 16:36 Facebook

"Reds" não facilitaram no reduto do Crystal Palace e aproveitaram o empate dos "cityzens" com o Southampton para relançarem a luta pelo título inglês.

O Liverpool não perdoou e este domingo alcançou a vitória indispensável (1-3) para se aproximar do Manchester City, reduzindo para nove pontos a distância para o líder da Premier League, que ainda tem mais um jogo disputado.

Frente ao Crystal Palace, e com Diogo Jota no onze, os "reds" marcaram cedo (Van Dijk) e chegaram ao intervalo com dois golos de vantagem, depois de Oxlade-Chamberlain também se juntado à lista dos goleadores.

O Palace ainda reduziu no início da segunda parte, mas Fabinho, na conversão de uma grande penalidade discutível sobre Diogo Jota, garantiu os três pontos para o Liverpool, em cima do minuto 90.