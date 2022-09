Diogo Jota ajuda Liverpool, Bayern volta a ganhar ao Barcelona

JN Ontem às 23:16 Facebook

A primeira ronda de jogos da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões não teve grandes surpresas.

O regresso de Lewandowski a Munique não foi feliz. Agora com a camisola do Barcelona, o avançado polaco foi perdulário e contribuiu para a derrota dos blaugrana no Allianz Arena, esta terça-feira.

O Barça até fez uma grande primeira parte, mas o regresso dos balneários teve um Bayern demolidor, conseguindo rapidamente uma vantagem de dois golos (Lucas Hernández e Leroy Sané). A partir daqui, os bávaros tomaram conta das operações e seguraram a segunda vitória em dois jogos no Grupo C. Atrás, para além do Barcelona, está também o Inter de Milão, que bateu o Plzen (0-2) e somou os primeiros pontos.

No Grupo A, também o Liverpool conseguiu a primeira vitória. Depois da derrota em Nápoles, os "reds" sofreram frente ao Ajax, mas festejaram perto do apito final (2-1), graças a um golo de Matip. Diogo Jota foi titular e assistiu Salah para o primeiro golo da equipa de Klopp. O outro jogo do grupo disputa-se amanhã, quarta-feira.

No Grupo D, o do Sporting, o Eintracht Frankfurt foi a França conquistar os primeiros pontos. Frente ao Marselha, foi decisivo o golo de Lindstrom (0-1).

Já no Grupo B, o do F. C. Porto, o Atlético de Madrid, com João Félix a titular, foi surpreendido pelo Bayer Leverkusen (2-0).