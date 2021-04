Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:19 Facebook

O avançado português começou o duelo deste sábado com o Arsenal no banco, mas acabou por ser decisivo. Os reds venceram por 3-0 e está a dois pontos do quarto lugar.

Diogo Jota precisou apenas de três minutos para inaugurar o marcador. Depois de três golos de cabeça nos últimos jogos pela seleção nacional, Diogo Jota voltou a marcar com um cabeceamento, aos 64 minutos, após uma assistência da direita de Alexander-Arnold.

Salah aumentou a vantagem quatro minutos depois e, já perto dos 90, Diogo Jota voltou a marcar depois de aproveitar um erro na saída de bola do Arsenal.

Com este triunfo, o Liverpool subiu provisoriamente ao quinto lugar da Premier League, com os mesmos 49 pontos do West Ham, que tem menos um jogo disputado, a 25 do líder Manchester City, enquanto o Arsenal permanece no nono posto, com 42.

