Diogo Jota bisa na vitória do Liverpool e Wolves derrotados em casa

Avançado português e Luis Díaz foram titulares no triunfo dos "reds" frente ao Leicester.

Em jogo da 24ª jornada da Premier League, o Liverpool aumentou para quatro a série de vitórias em todas as competições, após derrotar o Leicester por 2-0. Na formação orientada por Jurgen Klopp o português Diogo Jota e o ex- F. C. Porto Luis Díaz foram titulares, com o avançado da seleção nacional a mostrar-se, novamente, a um grande nível: apontou os dois golos que deram os três pontos aos "reds" e chegou aos 17 golos na temporada.

Na outra partida do dia, a comitiva portuguesa do Wolverhampton, liderada por Bruno Lage, não conseguiu ultrapassar o Arsenal. A formação de Mikel Arteta venceu no Molineux por 1-0, graças ao golo de Gabriel Magalhães.

Neste encontro estiveram oito portugueses em campo: José Sá, Rúben Neves, Daniel Podence, Nélson Semedo, Trincão, Chiquinho e Fábio Silva do lado do Wolves e Cedric Soares na equipa de Londres.