Diogo Jota conquista "Premier League" virtual para o Wolverhampton

O português Diogo Jota deu ao Wolverhampton, este sábado, o título de campeão virtual da Premier League, que o organismo inglês organizou em tempos de quarentena devido à Covid-19.

Na final do torneio online, disputado no FIFA 20, Diogo Jota, a representar os "Wolves", impôs-se, por 2-1, ao Liverpool, liderado pelo defesa Alexander-Arnold.

O Reino Unido é um dos países mais afetados pelo coronavírus, com mais de 148 mil casos, de que já resultaram 20.319 mortes.

Disputadas 29 jornadas do campeonato, interrompido a 13 de março, o Liverpool lidera com 82 pontos, seguido pelo Manchester City, com 57 e menos um jogo, enquanto o Wolverhampton, orientado pelo técnico português Nuno Espírito Santo, é sexto, com 43.