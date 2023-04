Diogo Jota dá vitória ao Liverpool frente ao Tottenham

O Liverpool venceu, este domingo, o Tottenham por 4-3, num jogo frenético de início ao fim. Diogo Jota deu a vitória aos "reds" com um golo aos 90+4.

Mais um grande jogo de Premier League. O Liverpool recebeu e venceu o Tottenham por 4-3, num jogo de loucos. Aos 15 minutos, Curtis Jones, Luis Díaz (de volta aos golos) e Salah deram a vantagem de três golos para o Liverpool e tudo parecia estar resolvido. Assim foi que vários adeptos do Tottenham abandonaram Anfield a essa altura.

Mal eles sabiam aquilo que iam perder. Perto do intervalo Harry Kane reduziu a vantagem e, já aos 77 minutos, Son fez o 3-2. O Tottenham foi pressionando e, aos 90+3, Richarlison fez o empate para levar à loucura os adeptos dos "spurs" que ainda estavam presentes no estádio. Curiosamente, o golo que igualou a vantagem de três golos do Liverpool foi o primeiro marcado pelo brasileiro ao serviço do Tottenham na Premier League.

Quando tudo parecia decidido, Diogo Jota surpreendeu tudo e todos e marcou o golo da vitória do Liverpool aos 90+4. O golo foi efusivamente festejado pelos adeptos, inclusive pelo treinador Jurgen Klopp, que até se lesionou nas celebrações.

Nos outros jogos deste domingo, o Manchester United venceu o Aston Villa com um golo solitário de Bruno Fernandes, enquanto o Manchester City bateu o Fulham por 2-1 e subiu à liderança da Liga inglesa. O Newcastle também triunfou (3-1) sobre o Southampton e o Bournemouth goleou o Leeds por 4-1.