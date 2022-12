Diogo Jota e a impossibilidade de estar no Mundial: " É difícil, é um duro golpe"

O jogador do Liverpool lesionou-se e falhou o Mundial 2022 mas não quis deixar de estar presente no Catar para apoiar a equipa das quinas. Diogo Jota está no estádio a assistir ao encontro com a Coreia do Sul e fez questão de estar com a equipa no balneário.

"Senti um ambiente normal, como poderia estar após duas vitórias e com a qualificação garantida. O jogo de hoje é importante, mas o mais importante já está conseguido. O ambiente é fantástico, respira-se confiança, nestas competições O fator confiança é importante. Se há coisa que temos é opções. Tanto eu como o mister acreditamos que todos podem jogar, se assim não fosse ele não fazia alterações. Os que vão lá para dentro vão corresponder e nós vamos ganhar. Não poder estar no Mundial? É difícil, é um duro golpe, sabia que podia cá estar a jogar. Estou a apoiar, é o possível, felizmente para mim e para todos nós a Seleção está num grande nível e espero que assim continue", disse Diogo Jota em declarações à Sport TV.

Portugal defronta, esta sexta-feira, a Coreia do Sul para a última jornada da fase de grupos do Mundial 2022. Pode acompanhar o jogo ao minuto aqui.