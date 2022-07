Diogo Jota em destaque na apresentação do equipamento alternativo do Liverpool

JN Hoje às 11:33 Facebook

O internacional português Diogo Jota é uma das figuras de destaque no vídeo de apresentação dos novos equipamentos alternativos dos ingleses do Liverpool.

"A cidade de Liverpool é conhecida por duas coisas: futebol e música. Eles são o oxigénio e o coração da cidade", salienta o clube no vídeo partilhado nas redes sociais.

O equipamento alternativo para os jogos fora de portas foi, segundo os "reds", "Inspirado no cenário musical vibrante de Liverpool" e "no papel pioneiro que representou na cena da dance music dos anos 90".

Para além do internacional luso, também o ex-portista Luis Díaz surge nas imagens de divulgação das novas camisolas, que vão ser estreadas já esta terça-feira, na partida ante o Manchester United, que se disputa na Tailândia.

No estágio de preparação da nova época na Ásia os treinos são abertos aos adeptos e alguns não perderam tempo em analisar os reforços, em especial o uruguaio Darwin Nuñez, ex-Benfica. O avançado não se mostrou muito certeiro na hora do remate e um fã do Liverpool questionou a qualidade. "Foi por este jogador que pagámos 100 milhões?", anotou o adepto.