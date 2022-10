Diogo Jota fora do Mundial: "Um dos meus sonhos caiu por terra"

JN Hoje às 14:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português reagiu publicamente à confirmação de que vai falhar o Mundial 2022 devido a lesão.

Através das redes sociais, Diogo Jota reagiu pela primeira vez à notícia de que vai falhar a presença no Campeonato do Mundo do Catar, devido à lesão contraída no jogo com o Manchester City.

"Depois de uma noite tão boa em Anfield, a minha acabou da pior maneira. No último minuto, um dos meus sonhos caiu por terra. Agora serei mais um adepto a apoiar do lado de fora, o clube e o país, e a lutar para regressar o mais rápido possível", escreveu o avançado português.

PUB

Esta terça-feira, confirmou-se o pior cenário e ficou a saber-se que a lesão muscular sofrida no Liverpool-Manchester City vai obrigar Diogo Jota a uma paragem prolongada, em princípio de "vários meses", segundo Jurgen Klopp.