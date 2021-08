Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:50 Facebook

O Liverpool venceu (3-0), este sábado, na visita ao Norwich City com a ajuda do português.

Depois de Bruno Fernandes, houve outro português a faturar na Premier League. À semelhança do Manchester United, o Liverpool também começou o campeonato com o pé direito, ao vencer o Norwich City em Carrow Road. Diogo Jota foi o primeiro ao fazer as honras, aos 26 minutos: Alexander-Arnold cruzou, Salah, com um toque subtil, deixou a bola nos pés do português, que rematou para o primeiro golo da tarde.

Diogo Jota acabou por ser substituído aos 65 minutos, dando lugar a Firmino, que só precisou de quatro minutos para ampliar a vantagem dos "reds". Salah, que fez duas assistências, acabou por também fazer o gosto ao pé e fechar a contagem.

Com este resultado, o Liverpool fica, provisoriamente, no terceiro lugar, enquanto o Norwich é penúltimo, apenas acima do Leeds, que este sábado foi goleado pelo Manchester United.