Diogo Jota no Liverpool e Wolverhampton de olho em outro português

O internacional português assinou pelo campeão inglês depois de três épocas nos Wolves. Famalicão apresentou mais um reforço e Tottenham assinalou outro regresso.

F.C. Porto: Alex Telles estará cada vez mais perto de assinar pelo Manchester United. O jornalista Mohamed Bouhafsi garantiu que os ingleses já têm um contrato de cinco anos e que falta apenas a realização dos testes médicos.

Boavista: O Sebastián Pérez é o mais recente reforço dos axadrezados. O médio colombiano de 27 anos chega por empréstimo do Boca Juniors com o Boavista a ficar com opção de compra.

Famalicão: Os minhotos anunciaram a contratação do avançado Leonardo Campana, de 20 anos, que chegou por empréstimo do Wolverhampton, válido por uma temporada. Internacional jovem pelo Equador, Campana foi contratado pelos "Wolves" em janeiro, mas não se chegou a estrear pela equipa principal.

Liverpool: O internacional português Diogo Jota vai reforçar os campeões ingleses depois de três épocas ao serviço do Wolverhampton. A duração do contrato e o valor do negócio não foram anunciados. Diogo Jota começou a dar nas vistas no Paços de Ferreira e assinou pelo Atlético de Madrid em 2015/16. Depois, jogou por empréstimo pelo F. C. Porto e Wolverhampton, que acabou por contratá-lo em 2018/19. Pelos "Wolves", o jovem avançado marcou 44 golos e disputou 131 jogos. No Liverpool, Diogo Jota vai jogar com a camisola 20.

Tottenham: Gareth Bale está de regresso aos Spurs, sete anos após deixar o clube atualmente treinado pelo português José Mourinho. O jogador, de 31 anos, tinha sido transferido em 2013/14 do Tottenham para o Real Madrid, então por um valor recorde de 100 milhões de euros, mas agora chega por empréstimo do clube espanhol.

Wolverhampton: Depois da contratação de Diogo Jota, a equipa de Nuno Espírito Santo está a preparar-se para contratar outro português: Nélson Semedo. O "Mundo Deportivo" garante que o Barcelona voltou a colocar o lateral direito na lista de jogadores negociáveis e o Wolverhampton está disposto a avançar.

Lyon: O avançado Bertrand Traoré foi transferido pelo Lyon aos ingleses do Aston Villa por 18,4 milhões de euros. O acordo, concluído há vários dias, mas cuja oficialização foi adiada devido a um problema com o visto de trabalho do jogador, prevê ainda mais 2,2 milhões de euros em variáveis e 15% de mais-valias de uma futura transferência.