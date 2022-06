Diogo Jota realiza primeiro treino a um dia do duelo ibérico

JN/Agências Hoje às 14:23 Facebook

Diogo Jota integrou, esta quarta-feira, pela primeira vez, os trabalhos da seleção portuguesa, na véspera da estreia no Grupo 2 da Liga das Nações A, diante da Espanha, em Sevilha, e Rafael Leão trabalhou com bola à margem.

O avançado dos ingleses do Liverpool deveria ter integrado os trabalhos na Cidade do futebol, em Oeiras, na segunda-feira, juntamente com o guarda-redes Rui Patrício e o defesa Pepe, mas apenas esta quarta-feira esteve à disposição do selecionador luso, Fernando Santos.

Já o extremo Rafael Leão, do AC Milan, que na segunda-feira sofreu um toque no treino, tendo ficado a fazer trabalho de recuperação no dia seguinte, esteve presente na sessão, mas realizou exercícios com bola à margem do grupo.

Do grupo de 26 convocados, o único indisponível é o médio Vítor Ferreira, devido a um teste positivo para a covid-19.

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo foi dividido em dois, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos três guarda-redes, que efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2, frente à Espanha, tem início marcado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 09 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.