Diogo Jota salta do banco para dar triunfo ao Liverpool. Veja o golo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os reds venceram (2-1), este sábado, o West Ham na sétima jornada da Liga inglesa graças a um golo do jogador português.

Diogo Jota continua em alta no Liverpool e a provar que merece os recentes elogios de Klopp. O avançado marcou pelo terceiro jogo consecutivo e, este sábado, foi decisivo no triunfo frente ao West Ham, para a liga inglesa.

O português não foi titular mas entrou em campo já na segunda metade e 15 minutos bastaram para marcar e dar o triunfo ao Liverpool, após uma assistência de Shaqiri, numa altura em que o duelo estava empatado (1-1) graças aos golos de Salah e Pablo Fornals.

Com este resultado, os reds mantêm-se no topo da classificação com 16 pontos.

Veja o golo do português: