Diogo Jota volta aos treinos na próxima semana

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, revelou que Diogo Jota está perto de voltar aos treinos dos 'reds', sendo esperado que o internacional português regresse aos treinos na próxima semana.

"O Diogo está melhor. Fez um treino com a equipa esta semana, mas depois teve que fazer reabilitação. Faz parte do plano. E o plano é que ele volte aos treinos completos na próxima semana", revelou Klopp na antevisão ao embate com o Wolverhampton.

O atacante luso está parado há quatro meses, desde outubro, altura em que se lesionou na perna o que o levou a falhar o Mundial 2022. Além de Jota, Firmino e Luís Díaz também estão perto do regresso, assim como o defesa Van Djik.

Já quanto ao astronómico valor gasto pelo Chelsea no mercado de transferências, Jurgen Klopp mostrou-se admirado.

"Não digo nada sem a presença do meu advogado...não percebo esse lado do negócio, o que se pode fazer ou não se pode fazer. É muito dinheiro. É difícil perceber como é possível chegar a esses números. Fico muito espantado, mas também não é a minha função explicar porque acontece", assumiu o treinador do Liverpool.