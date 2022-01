Diogo Leitão no V. Setúbal e Luisinho rescinde

JN/Agências Hoje às 17:36 Facebook

O emblema da Liga 2 está a aproveitar o mercado de inverno para "arrumar a casa" e decidiu emprestar o jovem Diogo Leitão ao Vitória de Setúbal, da Liga 3, e rescindiu contrato com o defesa Luisinho.

O número 10 do emblema do Mar, com contrato até 2023, até começou bem a temporada, sendo chamado à titularidade várias vezes, mas foi perdendo espaço nas opções de José Mota. Em 2020/21, o médio de 23 anos, conta com 12 jogos, nos quais marcou um golo, entre Liga 2, Taça de Portugal e Taça da Liga.

Assim ruma a Setúbal até ao final da temporada, para tentar somar mais minutos e conquistar a regularidade pretendida, num contexto teoricamente mais acessível. Os sadinos estão na terceira posição da Série B, com 26 pontos, a dez do líder da classificação, União de Leiria.

O caso de Luisinho é diferente. Com 36 anos chegou esta temporada ao Leixões para acrescentar experiência ao plantel, mas apenas foi utilizado em nove partidas, nas quais não marcou qualquer golo.

Com passagens por Moreirense, Aves, Paços de Ferreira ou Benfica, esteve em Espanha nas últimas oito temporadas, ao serviço do Deportivo e do Huesca, tanto na La Liga, como na divisão secundária do país vizinho.

Despede-se do Mar ao final de meia época, desconhecendo-se o próximo destino futebolístico.

O Leixões segue no 12.º lugar da Liga 2, com 22 pontos.