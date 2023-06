Diogo Leite deixa mensagem de despedida ao F. C. Porto

JN Hoje às 16:50 Facebook

Central passa a ser do Union Berlim, a título definitivo, mas não esquece o passado de azul e branco.

Depois de ter sido confirmado, a título definitivo, como jogador do Union Berlim, Diogo Leite recorreu às redes sociais para endereçar uma mensagem de despedida ao F. C. Porto, clube onde concluiu a formação e ao qual esteve ligado a partir dos oito anos.

"Obrigado meu grande Porto. Foi com apenas oito anos que comecei esta caminhada neste grande clube. Foi nesta casa que cresci como pessoa e como atleta. Vivi momentos únicos. Ganhar títulos e envergar esta camisola trouxe-me alegrias que jamais esquecerei. Levarei comigo o verdadeiro significado de ganhar", escreveu o central, de 24 anos.

"Agradeço ao presidente [Pinto da Costa], às equipas técnicas, aos meus colegas, aos adeptos, e a todas as pessoas que me acompanharam neste percurso. O F. C. Porto ficará para sempre no meu coração", prosseguiu o defesa, deixando aberta a porta a um eventual regresso à casa de partida.

"Não é um adeus, mas sim um até já! Aqui, ou em qualquer lugar, serei para sempre Porto", concluiu.

Diogo Leite rende 7,5 milhões de euros ao F. C. Porto, provenientes da opção de compra contemplada no acordo de empréstimo celebrado no início da época que agora chega ao fim. Na primeira temporada na Alemanha, o defesa fez 40 jogos, ajudando o Union Berlim a apurar-se pela primeira vez para a Liga dos Campeões.