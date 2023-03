Diogo Leite e Matheus Nunes fora dos convocados para Liechtenstein

Roberto Martínez cortou os nomes do central Diogo Leite e do médio Matheus Nunes para o duelo de mais logo frente ao Liechtenstein

A ficha de jogo do encontro entre a seleção das quinas e a de Liechtenstein foi divulgada e o central do Union Berlin, Diogo Leite, e o médio dos ingleses do Wolverhampton, Matheus Nunes, foram os preteridos nesta primeira escolha do selecionador nacional.

Celton Biai, inicialmente chamado para os sub-21 assumiu a substituição de Diogo Costa na convocatória e tem sido presença assídua nos trabalhos da seleção A e, por isso, é um dos 23 nomes presentes da ficha de jogo.

Nos dorsais há algumas novidades: Gonçalo Ramos é novo 9, Otávio volta a usar o 16, António Silva vai herdar o 3 de Pepe e Gonçalo Inácio fica com o 14.

O encontro está marcado para as 19h45 de hoje e marca o início da caminhada de Portugal nesta qualificação para o Euro2024, com Roberto Martínez como novo selecionador.