Diogo Leite renovou pelo F. C. Porto antes de rumar a Braga

Central foi cedido por um ano ao clube minhoto, com opção de compra, mas antes prolongou o vínculo com os dragões até 2024

Diogo Leite já foi apresentado pelo Braga, como reforço para a equipa de Carlos Carvalhal até ao final desta época, na forma de um empréstimo do F. C. Porto, com opção de compra fixada em 12 milhões de euros. No entanto, antes de sair do Dragão, o internacional português de sub-21 renovou por mais um ano o contrato com o clube azul e branco, até 2024.

Sem espaço nas opções de Sérgio Conceição, Leite vai tentar ganhar um lugar na equipa minhota, que avançou para o empréstimo por saber que um dos concorrentes para o eixo da defesa, David Carmo, só estará disponível em janeiro, após recuperar de lesão.

A renovação de Diogo Leite com o F. C. Porto, que foi tornada pública pelo site da Liga de Clubes na atualização das inscrições do último dia do mercado de transferências, já foi confirmada pelo JN junto de fonte portista. Explica-se pelo facto de o contrato anterior de Diogo Leite terminar em 2023, apenas um ano depois do fim do empréstimo ao Braga.