Diogo Leite Ribeiro apresentou demissão dos cargos no Vitória

Dirigente minhoto, eleito em março passado, renunciou aos cargos de vice-presidente do clube e de administrador da SAD.

Diogo Leite Ribeiro anunciou, através de uma nota nas redes sociais, o pedido de demissão dos cargos de vice-presidente do Vitória de Guimarães e do cargo de administrador da SAD do clube minhoto.

"Na impossibilidade de ter sido por outro meio e de o fazer pessoalmente, mas pretendendo que que esta comunicação seja por mim transmitida e não por terceiros, venho dar nota de que renunciei aos cargos de Administrador da Vitória Sport Clube - Futebol SAD e de Vice-Presidente da Direção do Vitória Sport Clube, conforme comunicação entregue ao Conselho de Administração, à Direção e à equipa de gestão", assumiu

Eleito em março passado pela lista de António Miguel Cardoso, o advogado, que antes de ingressar no Vitória foi presidente do Xico Andebol, é a primeira baixa nos Órgãos Sociais do Vitória.