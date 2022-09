Diogo Ribeiro conquista medalha de ouro no mundial de juniores de natação

JN/Agências Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Diogo Ribeiro conquistou esta quinta-feira uma medalha de ouro no mundial de juniores de natação em Lima, no Peru, ao vencer a final de 100 metros mariposa.

O nadador luso garantiu o primeiro lugar com a marca de 52,03 segundos, à frente do checo Daniel Gracik (52,51) e do dinamarquês Gasper Puggard (52,94).

Diogo Ribeiro, que está ainda inscrito para os 50 e 100 metros livres e para os 50 e 200 metros mariposa, voltou esta quinta-feira a estar em excelente plano na sessão das eliminatórias do mundial, ao conseguir o melhor tempo entre todos os inscritos para os 50 metros livres.

O nadador luso apurou-se para as meias-finais com a marca de 22,23 segundos, à frente do croata Jere Hribar (22,42) e do brasileiro Matheus Pereira (22,62).

O jovem nadador, que brilhou em Roma, nos Europeus absolutos, com a conquista de uma medalha de bronze, vai disputar a meia-final dos 50 metros livres às 00:12 de sábado (hora de Lisboa).

O nadador treinado por Alberto Silva tem um programa preenchido, até domingo, podendo competir todos os dias, com a 'mira' na conquista de medalhas.