Diogo Ribeiro fumega recordes na natação

Nadador bate máximo nacional nos 100 metros mariposa e garante Paris 2024 nessa distância.

A cada competição em que participa, Diogo Ribeiro continua a mostrar a razão de ser considerado a maior promessa da natação portuguesa. No Open de Portugal, que se realiza na Madeira, o português bateu o recorde nacional dos 100 metros mariposa e garantiu a presença nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, nesta categoria, depois de já conseguido o mesmo feito nos 100 e 50 metros livres.

O atleta do Benfica, de 18 anos, concluiu a final dos 100 metros mariposa em 51,45 segundos, melhorando o recorde anterior (51,61s) obtido pelo próprio no Europeu de Roma 2022. Este grande momento de forma permite a Diogo Ribeiro encarar o que aí vem com tranquilidade. "Já não há pressão. Temos mínimos para todas as competições importantes [Europeu Sub 23, Mundial Fukuoka e Jogos Olímpicos]. Agora é trabalhar e melhorar os tempos", disse o nadador português.

O Open de Portugal tem sido de sonho para o atleta português, que bateu o recorde nacional nos 100 metros livres, estabelecendo o novo máximo em 47.98 segundos, naquela que é a segunda melhor marca mundial do ano, ficando apenas atrás do chinês Wang Haoyu, que cumpriu a mesma distância em 47,89s. Nos 50 metros livres bateu o recorde nacional, ainda nas eliminatórias, registando o tempo de 21,87s, além de ter sido brilhante nos 100 metros mariposa. Hoje prepara-se para disputar os 50 metros mariposa e deixa Portugal a sonhar.

Em femininos Ana Pinho Rodrigues bateu recorde nacional absoluto dos 50 bruços na eliminatória e obteve mínimos para o Mundial de Fukuoka.