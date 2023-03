Diogo Ribeiro garante presença nos Jogos Olímpicos 2024

O nadador do Benfica Diogo Ribeiro garantiu, esta quinta-feira, a presença nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

É uma das maiores promessas da natação portuguesa e dia após dia torna-se cada vez mais uma certeza. Diogo Ribeiro garantiu esta quinta-feira a presença nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, ao bater o recorde nacional dos 50 metros livres, com 21,87 segundos.

O registo foi alcançado nas eliminatórias do Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, realizadas no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal. Diogo Ribeiro conseguiu assim ser o primeiro atleta português a garantir a presença nos Jogos Olímpicos de 2024.