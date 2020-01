Diogo Salomão reforça Santa Clara

Hoje às 20:13 Facebook

O avançado Diogo Salomão, que já passou pelo Sporting, é o novo reforço do Santa Clara, proveniente do Steua de Bucareste (FCSB) da Roménia, tendo assinado por uma época e meia com os açorianos.

A informação da contratação do jogador foi disponibilizada pela Liga portuguesa, ao atualizar a lista de jogadores inscritos no último dia do mercado de transferências de janeiro.

Diogo Salomão, de 31 anos, chegou ao Sporting na época 2010/11, depois de passar pelo Casa Pia e pelo Real, tendo nessa época alinhado em 23 jogos e marcado quatro golos.

Os leões emprestaram o extremo ao Deportivo da Corunha, clube onde permaneceu quatro épocas (com dois regressos curtos a Alvalade pelo meio, em 2012/13 e 2014/14), tendo feito no total 60 jogos e apontado nove golos. Seguiram-se duas temporadas nos espanhóis do Maiorca, 2015/16 e 2016/17, onde perfez um total de 36 jogos, e uma época e meia no Dínamo de Bucareste (58 jogos e 15 golos).

Antes de ingressar no Steua de Bucareste, renomeado de FCSB, na presente época (onde alinhou em cinco jogos), o extremo teve uma experiência na Arábia Saudita ao serviço do Al-Hazm em 2018/19.

Além de Diogo Salomão e do regresso do emprestado Rodolfo, a equipa açoriana já assegurou outras três reforços no mercado de inverno: o avançado de 23 anos Cryzan Barcelos, ex-Atlético Paranaense, o médio ofensivo Costinha, de 27 anos, ex-Chaves, e o lateral direito Sagna, que rescindiu com o Panetolikos da Grécia.