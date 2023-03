Diomande passa com distinção a prova de fogo

Central marfinense foi um dos melhores frente ao Arsenal e já começa a impôr-se em Alvalade.

Há pouco mais de um mês, no início de fevereiro, Diomande nunca tinha jogado ao mais alto nível, nem sequer numa primeira divisão, daí que os cerca de 7,5 milhões de euros que o Sporting desembolsou para o contratar ao Midtjylland tenham causado alguma estranheza.

Certo é que o central marfinense, que completou 19 anos em dezembro, não demorou a convencer Ruben Amorim e precisou de poucas semanas para ganhar espaço em Alvalade, consolidando a ascensão meteórica com uma exibição brilhante frente ao Arsenal, em pleno Emirates Stadium. A prova de fogo foi superada com nota elevada e com tal distinção que a principal dúvida que o nível exibido perante o líder da Premier League deixa é saber se o regresso de Coates, que falhou o jogo em Londres, lhe ameaçará o lugar no onze.

PUB

Depois do Chaves-Sporting, que marcou a estreia de Diomande a titular de leão ao peito, Ruben Amorim disse que o jogador descoberto pelos observadores do Midtjylland em Abidjan, na formação do OS Abobo, "é o futuro", não esperando, talvez, uma afirmação tão imediata de alguém que, afinal de contas, até agosto de 2022, quando chegou ao Mafra por empréstimo, apenas tinha jogado ao nível da formação. A verdade é que o central convenceu, repetiu a titularidade mais três vezes e continuou a surpreender pela positiva.

A demonstração de competência frente ao Arsenal foi evidente, confirmando que a aposta dos leões saiu melhor do que a encomenda. Diomande até pode ter sido contratado a pensar mais no futuro, mas é opção mais do validada e certificada já para o presente.