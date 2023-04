Direção de Carlos Amado toma posse dos órgãos sociais da Federação de Râguebi

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Amado foi reeleito como Presidente da Federação Portuguesa de Râguebi.

A direção de Carlos Amado tomou posse dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Râguebi esta quinta-feira, em cerimónia realizada no Hotel Amazónia Jamor, em Oeiras.

Carlos Amado da Silva vai, assim, cumprir o seu terceiro mandato à frente da federação, tendo sido reeleito para os próximos quatro anos (até 2027), em Assembleia-Geral, no dia 21 de abril. A lista encabeçada pelo presidente da federação foi aprovada sem votos contra, com o apoio de mais de 90% dos clubes inscritos.

PUB

De acordo com a direção da Federação Portuguesa de Râguebi, o objetivo, para este mandato, é "prosseguir o trabalho que tem vindo a desenvolver com o objetivo de aumentar a visibilidade e notoriedade do rugby em Portugal, apostando na promoção do campeonato nacional e em grandes acontecimentos para a modalidade como o Mundial 2023."

A seleção portuguesa de râguebi atingiu, pela segunda vez na história, o apuramento para o Mundial de râguebi de 2023, em França, depois de vencer o torneio de repescagem entre Portugal, Estados Unidos, Hong Kong e Quénia, em novembro do ano passado. Os "lobos" vão integrar o Grupo C, juntamente a País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia. O torneio começa no dia 8 de setembro, mas Portugal só entra em campo no dia 16, para enfrentar o País de Gales, em Nice.