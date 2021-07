Direção do Benfica confirma alterações e opõe-se à entrada de John Textor na SAD

JN Hoje às 12:22, atualizado às 12:27 Facebook

Confirmando as alterações já avançadas na quinta-feira, a Direção do Benfica informou, esta sexta-feira, que se vai opor oficialmente à entrada do empresário norte-americano John Textor na SAD.

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica reuniu esta manhã para formalizar, no âmbito dos estatutos, as alterações necessárias à sua composição em face da renúncia ao mandato de Luís Filipe Vieira", pode ler-se em nota publicada no site das águias, que adianta ainda que Jaime Antunes foi confirmado como vice-presidente efetivo do clube.

Face ao anunciado interesse de um investidor norte-americano em adquirir parte da SAD do Benfica, a Direção do clube indica que "desconhecia em absoluto a existência das negociações que conduziram à assinatura de um acordo para a compra de 25% do capital da Benfica SAD entre o acionista privado José António dos Santos e o investidor John Textor", tendo tomado conhecimento da existência desse acordo, "cujo conteúdo desconhece, quando o mesmo foi noticiado ao público".

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica, na sua reunião de hoje, declara considerar inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres, caso esta matéria venha a ser sujeita a deliberação em Assembleia Geral de Acionistas da Benfica SAD, tornando pública esta sua decisão de imediato por entender que a mesma contribui para esclarecer a posição do Sport Lisboa e Benfica a este respeito, evitando-se assim dúvidas e especulações", pode ler-se.

A Direção rematou a nota mostrando-se indisponível para receber Textor "de maneira formal ou informal". A intenção já tinha sido avançada esta sexta-feira de manhã pelo JN.