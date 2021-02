Direção do Benfica critica oportunismo e manifesta apoio à equipa de Jesus

JN Hoje às 18:33 Facebook

Através de um comunicado, as águias adiantam que o momento desportivo e futebolístico do clube foi discutido e dá conta da vontade conjunta de "enfrentar as contrariedades do momento".

A Direção do Benfica esteve, esta segunda-feira, reunida para analisar "o momento desportivo do clube", incluindo o da equipa de futebol.

Na nota, destaca-se que "em clima de unidade, todos os vice-presidentes se pronunciaram sobre a situação, ficando clara a determinação de, em conjunto com o Presidente, manifestarem, interna e externamente, apoio aos atletas e ao treinador".

O comunicado realça que "todos os intervenientes na sessão deixaram expressa a sua disposição para enfrentar as contrariedades do momento, assim como todos os que se queiram aproveitar da situação para tentar enfraquecer o Clube", concluindo que "esta Direção jamais permitirá que o trabalho de anos seja minado por oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido"

Leia o comunicado na íntegra:

"A Direção do Sport Lisboa e Benfica esteve reunida, esta tarde. Foi analisado o momento desportivo do Clube, em todas as suas componentes, tanto no que respeita ao futebol profissional como ao conjunto das modalidades.

No que concerne ao primeiro, procedeu-se ao exame das circunstâncias que condicionam a atividade, discutiu-se em profundidade os resultados que têm sido obtidos e identificaram-se os fatores que os influenciaram.

Em clima de unidade, todos os vice-presidentes se pronunciaram sobre a situação, ficando clara a determinação de, em conjunto com o Presidente, manifestarem, interna e externamente, apoio aos atletas e ao treinador, conscientes de que estão empenhados na luta pela conquista das competições em que o Benfica participa.

Foi decidido dar continuidade à reunião, para acompanhamento das questões em análise, para monitorizar os impactos da crise provocada pela pandemia não só na atividade desportiva, mas também nas finanças do Clube e ainda para refletir sobre estratégias de curto, médio e longo prazo.

Foi com firmeza que, de forma empenhada, militante e solidária, todos os intervenientes na sessão deixaram expressa a sua disposição para enfrentar as contrariedades do momento, assim como todos os que se queiram aproveitar da situação para tentar enfraquecer o Clube.

Esta Direção jamais permitirá que o trabalho de anos seja minado por oportunismos, aventureirismos e ambições sem sentido".