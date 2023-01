Direção do Everton falha jogo com Southampton por ameaça à segurança

JN/Agências Hoje às 17:52 Facebook

A direção do Everton vai falhar o jogo deste sábado, em casa, frente ao Southampton, para a Liga inglesa, devido a uma "real e credível ameaça à proteção e segurança".

"O presidente Bill Kenwright, a diretora-executiva Denise Barrett-Baxendale, o diretor financeiro e de estratégia Grant Ingles e o diretor não-executivo Graeme Sharp aceitaram com relutância a avaliação de segurança feita pelos consultores desta área", lê-se no comunicado do emblema de Liverpool.

O Everton recebe hoje o Southampton em jogo da 20.ª jornada da Premier League, em Goodison Park, num duelo importante para a permanência, entre o anfitrião, 18.º classificado, com 15 pontos, e o lanterna-vermelha, com 12.

"Os membros da direção receberam estas indicações após correspondência maliciosa e inaceitavelmente ameaçadora recebida pelo clube, assim como pelos crescentes incidentes de comportamento antissociais -- incluindo agressões físicas - em recentes jogos em casa", acrescentou o clube.

Um porta-voz do Everton, clube que conta com o português Rúben Vinagre, lamentou os motivos que levaram à ausência da direção do estádio.

"Esta é uma decisão sem precedentes para o Everton -- nunca todo a nossa administração foi aconselhada a não comparecer a um jogo por motivos de segurança. É um dia profundamente triste para o Everton e para os seus adeptos", referiu o porta-voz do clube.