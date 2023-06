Direção do Marítimo fala em pesadelo e aponta a plano estratégico

JN/Agências Hoje às 20:50, atualizado às 22:10 Facebook

O presidente do Marítimo, Rui Fontes disse, esta segunda-feira, que a direção assume a responsabilidade na despromoção à II Liga portuguesa, 38 anos depois, e fala em "plano estratégico para o futuro imediato do clube".

"Fomos eleitos e assumimos a responsabilidade. Muito antes do desfecho desta época dramática, iniciámos uma profunda reflexão sobre tudo o que correu mal. E muito correu mal desde o princípio", afirmou o presidente do emblema 'verde rubro', em lágrimas, na conferência de imprensa que decorreu no Estádio do Marítimo.

Segundo Rui Fontes, "a direção já solicitou ao Presidente da Assembleia Geral a convocação urgente de uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de apresentar aos sócios o plano estratégico para o futuro imediato do clube", com a ordem de trabalhos a ser anunciada "conforme ditames legais, por convocatória".

O dirigente, que cumpre o segundo ano de mandato, interrompeu várias vezes o discurso por não conseguir conter a emoção, revelando que "depois de 38 anos consecutivos entre os melhores do futebol português, um pesadelo abateu-se sobre todos os que amam o Club Sport Marítimo".

"Hoje, é um dos dias mais triste da história do Marítimo, o primeiro em que muitos maritimistas acordaram sem o seu Marítimo na I Liga. Pedimos desculpa a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do nosso grande amor, o Club Sport Marítimo", frisou Rui Fontes, enfatizando que regressar de imediato à primeira divisão "é obrigação".

O play-off de permanência ou acesso à Liga decidiu-se nos penáltis, ditando a subida do Estrela da Amadora à I Liga, 14 anos depois.

O Marítimo terminou o tempo regulamentar do encontro da segunda mão do play-off a vencer por 2-1, para replicar o 2-1 caseiro do Estrela da Amadora no primeiro encontro, igualando a eliminatória, graças a um tento de Chucho Ramírez, que forçou um inconclusivo prolongamento, aos 90+6 minutos.

A decisão ficou à mercê das grandes penalidades, onde os "verde rubros" falharam mais (três) do que acertaram (dois) e acabaram derrotados por 3-2, face a um Estrela que concretizou três e só desperdiçou uma. Nem precisou da última, depois de Félix Correia atirar à barra.

Na conferencia de imprensa que durou menos de cinco minutos, sem qualquer abertura para questões por parte dos jornalistas, o presidente insular agradeceu o apoio dos adeptos ao longo de toda a época, reforçando que merecia a "recompensa mínima": "devíamos ter permanecido no lugar que é nosso".

O Marítimo tinha sido despromovido pela última vez ao segundo escalão na temporada 1982/83, tendo ascendido ao patamar mais alto do futebol português duas épocas depois, onde permaneceu por 38 anos consecutivos, desde 1985/86.