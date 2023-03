Direção do Pevidém apresentou demissão

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Utilização irregular de Rashid na partida com o Vianense está na origem do pedido.

O Pevidém goleou o Vianense, por 4-0, na última jornada da série A do Campeonato de Portugal, mas deverá ser penalizado com derrota, fruto da utilização irregular de Rashid no encontro.

O extremo, contratado ao Dumiense, tinha um jogo de castigo para cumprir, mas foi opção inicial de André Brito, erro que levou a Direção do clube a apresentar o pedido de demissão ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral.

PUB

"Na sequência dos últimos acontecimentos, refiro-me à utilização de um jogador utilizado apesar da suspensão por um jogo por acumulação de cartões amarelos, a direção do Pevidém Sport Clube já enviou o pedido de demissão em bloco dos seus membros ao Presidente da Assembleia Geral do clube", lê-se no comunicado divulgado esta segunda-feira.

"Enquanto presidente da direção, assumo por completo a responsabilidade. E como tal, não me resta outra saída que não passe por pôr à disposição dos sócios o destino do clube", escreve Rui Machado, presidente da direção.

"Honraremos os nossos compromissos até ao final dos campeonatos e prometemos deixar o clube sem dívidas não correntes. Aos sócios e simpatizantes, deixamos aqui um pedido de desculpas, mesmo sabendo não sermos merecedores do mesmo. Somos amadores, mas não podemos agir como tal", acrescentou, considerando que "foi apenas um lamentável lapso dos nossos serviços acerca de um jogador recém-contratado".