Direção do Santa Clara votou contra a transferência de Lincoln para o Fenerbahçe

Já foi dado como negócio fechado, mas a mudança de Lincoln para o Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, continua a dar que falar.

A Direção do Santa Clara, liderada por Ricardo Pacheco, votou contra a transferência do médio brasileiro, negociada pela SAD, por entender que a mesma "não salvaguarda" os interesses do clube. A decisão foi tomada numa reunião com o conselho de administração da SAD, no sábado.

Apesar da posição assumida pela Direção do emblema açoriano, a mudança de Lincoln para o vice-campeão turco parece bem encaminhada, com a SAD, que tem o turco Ismail Uzun como presidente, a poder encaixar mais de três milhões de euros com a operação.

O médio brasileiro, de 23 anos, foi uma das revelações da última edição da Liga e foi apontado ao F. C. Porto, nas últimas semanas. No entanto, o seu futuro deverá passar pela Turquia.