Direção não abdica de Pepa para o projeto

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, tem contrato válido até 2024 e os responsáveis minhotos pretendem que permaneça no projeto.

Apesar do interesse dos turcos do Fenerbahce, a direção liderada por António Miguel Cardoso, que durante a campanha elogiou as qualidades do técnico principal, não pretende abrir mão de um treinador que se enquadra no projeto desportivo e aponta para uma aposta mais significativa da formação.

Esta época, recorde-se, Pepa lançou mais de uma dezena de jovens na equipa principal.