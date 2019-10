Directivo Ultras XXI dizem que protocolo com Sporting é válido

Hoje às 12:48 Facebook

A claque Directivo Ultras XXI assegurou, esta quinta-feira, que o protocolo com o Sporting permanece válido, por desconformidade na rescisão por parte do clube.

Em comunicado, o Grupo Organizado de Adeptos (GOA) diz ter sido notificado na quarta-feira da carta datada de domingo, sobre a resolução do acordo celebrado com o emblema leonino a 31 de julho de 2019. No entanto, o Directivo alega o incumprimento de duas cláusulas neste protocolo para defender a sua validade, nomeadamente a promoção do diálogo para dirimir divergências e a falta de aviso por correio eletrónico desta rescisão.

"O protocolo mantém-se formalmente válido e em vigor na presente data", lê-se no comunicado.

O Directivo Ultras XXI considera que o Sporting o acusou "falsamente" de falta de "apoio devido aos atletas do Sporting, nomeadamente da equipa principal de futebol", naquele que era um dos argumentos do clube para a rescisão "com efeitos imediatos" dos protocolos com esta claque e com a Juventude Leonina.

Outro argumento apresentado pelo clube foi a "escalada de violência" que resultou em tentativas de agressões a dirigentes do clube, a 19 de outubro, num jogo de futsal.

Na sequência do fim do protocolo, o Sporting cancelou os bilhetes de época destas claques, para estádio e pavilhão, assim como retirou várias regalias aos seus elementos, como os descontos em ingressos e os subsídios nas deslocações.

"Esta inenarrável situação, à semelhança do sucedido na passada terça-feira [dia do jogo entre Sporting e Oliveirense, do Nacional de hóquei em patins], não impedirá os associados que integram este GOA de continuar a marcar forte presença em todo o lado e, em conjunto com a restante curva sul, prestar o habitual e sistemático apoio a todas as equipas do Sporting Clube de Portugal que honram e dignificam a nossa camisola", refere Directivo Ultras XXI.

A equipa principal de futebol do Sporting defronta, esta quinta-feira (20 horas), os noruegueses do Rosenborg, em jogo da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.