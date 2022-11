"Direitos humanos melhoraram" no Catar

Rui Farinha, em Doha Ontem às 23:45 Facebook

Português Luís Pedro, diretor da Qatar Airways, vive no Catar e elogia o país que tem hospitais de topo. Mulheres respeitadas.

Natural de Lisboa, Luís Pedro está entre os portugueses com profissões de sucesso no Catar. É um dos diretores da Qatar Airways, uma das mais importantes companhias aéreas no Mundo, e adora viver na região do Golfo Pérsico. "É um orgulho estar num cargo superior, sou manager operacional numa empresa que, pela sétima vez, foi considerada a que presta melhores serviços no Mundo", afirmou, ao JN.

Numa companhia com cerca de 20 mil funcionários, entre os quais 3500 são pilotos e 14 mil tripulantes de cabine, o português, de 51 anos, gere o centro operacional, tendo como função a gestão de fugas ao planeamento geral, em que se inclui, por exemplo, atrasos nos voos.