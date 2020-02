Diretor das modalidades após derrota do Sporting: "Não honraram os nossos valores"

JN Hoje às 00:08 Facebook

O Sporting foi, esta quarta-feira, goleado (0-6) pelo F. C. Porto no Dragão Arena e Miguel Albuquerque, diretor das modalidades, não poupou críticas à equipa leonina: "Não honraram os nossos valores", vincou.

"O que aconteceu aqui hoje nada tem a ver com o Sporting Clube de Portugal. Devemos todos ter a consciência disso. Principalmente quem entrou dentro de campo com a camisola do Sporting vestida. Não honraram os nossos valores, nem a nossa história! Temos de perceber, de uma vez por todas, que o título europeu conquistado no ano passado foi muito importante, mas já está no Museu há muito tempo. Faz parte do passado!", começou por dizer, citado pelo site do clube, considerando que a equipa "tem qualidade mais do que suficiente" para fazer mais.

"Uma equipa com esta qualidade individual e com o investimento que esta modalidade tem, não pode, em menos de uma semana, ser eliminado da Liga Europeia e perder um jogo importante, como o de hoje, nas contas do título com resultados humilhantes! O Sporting e os sportinguistas não merecem! Esta equipa tem qualidade mais do que suficiente e todas as condições para continuar na luta pelo título nacional. Espero, sinceramente, que já no próximo encontro se lembrem do símbolo que têm ao peito. Isto é o Sporting Clube de Portugal. Quem não entender isto, não pode estar aqui", acrescentou, citado pelo jornal do clube.

O F. C. Porto aproximou-se, esta quarta-feira, dos lugares cimeiros do campeonato nacional depois de golear (6-0) o Sporting no Dragão Arena na 17.ª jornada da prova. Com este resultado, o F. C. Porto soma 39 pontos, menos quatro do que o líder Benfica, ocupando o quarto lugar, partilhado com o Óquei de Barcelos, enquanto o Sporting perdeu a liderança partilhada com os encarnados e contabiliza agora 40 pontos.