Diretor de comunicação do F. C. Porto lamenta "ausência" do VAR

JN Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de Comunicação do F. C. Porto, Francisco J. Marques, recorreu, esta sexta-feira, ao Twitter para criticar a arbitragem e, sobretudo, a não ação do VAR no jogo Farense-Sporting.

O dirigente portista colocou um vídeo onde são visíveis os dois lances em que a equipa algarvia reclama grande penalidade.

"Foi uma pena que este jogo em Faro não tenha tido VAR. Se tivesse tido com certeza estes lances teriam sido corrigidos", escreveu Francisco J. Marques.

O Sporting venceu, em Faro, por 1-0 e alargou, provisoriamente, a vantagem em relação ao F. C. Porto para nove pontos.