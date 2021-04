JN Hoje às 22:23 Facebook

O diretor-desportivo do Sporting, Hugo Viana, trocou palavras com um comentador da Next, televisão do Braga.

De acordo com fonte do Braga, Hugo Viana invadiu o camarote da Next, mas os leões desmentem tal versão e garantem que foram alvo de provocações durante o jogo todo.

A polícia foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, apurou o JN.

Braga e Sporting defrontaram-se este domingo, na capital minhota, com o triunfo a sorrir aos "leões", que jogaram com 10 mais de 70 minutos.