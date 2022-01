Diretor desportivo do Sporting multado e suspenso por oito dias

Hoje às 17:11 Facebook

O Conselho de Disciplina suspendeu o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana,, na sequência da expulsão frente ao Portimonense, na última jornada da Liga, partida que os leões venceram por 3-2. Além desta penalização o dirigente ainda foi multado.

Segundo o relatório do árbitro António Nobre, Hugo Viana "utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva". O dirigente não concordou com a acusação e alegou que devido à ausência de um meio probatório para o que consta do relatório, a veracidade dos factos ali mencionados não pode ser comprovada e, por isso, não deveria subsistir.

Ainda assim, o Conselho de Disciplina não encontrou razões para duvidar da veracidade do relatório do árbitro de Leiria e castigou o dirigente leonino com oito dias de suspensão e uma multa de 1020 euros. Hugo Viana voltou ainda a ser multado em 640 euros por estar sem máscara no recinto desportivo.