Diretor do Ajax dá exemplos de Neres e Antony para justificar escolha de Conceição

JN Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Gerry Hamstra, diretor técnico do Ajax, confirmou a contratação de Francisco Conceição ao F. C. Porto.

Instado a comentar a chegada de Francisco Conceição, o dirigente do histórico clube neerlandês confirmou, ao jornal 'Voetball', que "não é segredo que o vemos como um reforço", reforçando que "no Ajax continuamos a pensar a longo prazo".

Gerry Hamstra sente que a escolha do internacional jovem português pelo clube de Amesterdão se deveu aos exemplos de "David Neres (hoje no Benfica) e do Antony", que tem sido apontado ao Manchester United. "Vemos o Conceição como substituto do Antony, por exemplo", acabaria por confessar.

Francisco Conceição deixou o F. C. Porto a troco dos 5 milhões de euros que estavam fixados na cláusula de rescisão do vínculo que o ligava aos dragões até 2023. A apresentação do avançado português no Ajax deverá acontecer em breve.