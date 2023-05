Diretor do Rali: "Michèle Mouton é intransigente nas regras de segurança"

JN Hoje às 08:52 Facebook

A organização do Rali de Portugal espera a presença de largas dezenas de milhares de adeptos, com uma forte adesão de espanhóis, e está expectante que a prova supere o retorno financeiro recorde estabelecido em 2022. Saiba como se organiza a maior prova do automobilismo nacional e quais as maiores dificuldades.

Quais os principais desafios que encontraram na preparação deste Rali de Portugal?

Os maiores são, sempre, fazer uma preparação cuidada, com todos os elementos que integram o rali, desde a logística, câmaras municipais, INEM, forças de segurança, bombeiros e prestadores de serviços. Temos de agrupar tudo isso para que seja possível convergir, sem problemas, rumo à competição. Isto dá mesmo muito trabalho.