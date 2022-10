Diretor do Shakhtar pede substituição do Irão pela Ucrânia no Mundial

JN/Agências Hoje às 13:48 Facebook

O diretor-geral do Shakhtar Donetsk pediu, hoje, à FIFA para substituir o Irão pela Ucrânia no Mundial 2022 de futebol, como forma de penalizar o país asiático pelo apoio prestado à invasão da Rússia, através do fornecimento de drones.

"Enquanto os dirigentes iranianos se divertirão a assistir aos jogos da sua seleção nacional no Campeonato do Mundo, os ucranianos estarão a ser mortos por drones e mísseis iranianos", observou Sergei Palkin, em comunicado publicado nas redes sociais.

O diretor-geral do Shakhtar Donetsk decidiu "apelar à FIFA e à comunidade internacional para impedir de forma imediata a seleção nacional iraniana de disputar o Mundial, devido à participação direta do país nos ataques terroristas contra a Ucrânia".

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, integra o Grupo B do Mundial 2022, cuja fase final se realiza no Catar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, em conjunto com as representações de Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos da América.

A União Europeia já aprovou sanções contra pessoas e entidades iranianas pelo fornecimento de drones "kamikaze" à Rússia, utilizados em ataques contra civis na Ucrânia, o que tem sido negado de forma veemente pelo Irão.