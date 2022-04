Diretor-geral do F. C. Porto foi suspenso e falha jogo contra o Benfica

Luís Gonçalves, diretor-geral do F. C. Porto, foi punido com 15 dias de suspensão por ter sido expulso no final da partida frente ao Braga, em que os Dragões perderam por 1-0, e não vai estar no banco para os embates contra Vizela e Benfica.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Luís Gonçalves, diretor-geral do F. C. Porto, por 15 dias, devido a ter sido admoestado com o cartão vermelho já no final do jogo contra o Braga, do passado dia 25 de abril.

O dirigente foi expulso após se ter dirigido ao árbitro Hugo Miguel depois do apito final para mostrar o seu desagrado com as decisões da equipa de arbitragem.