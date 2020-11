Diretor-geral Tiago Pinto troca Benfica pela Roma

JN Hoje às 17:06 Facebook

O Benfica anunciou esta quarta-feira, numa nota informativa publicada no site, que o diretor-geral do futebol profissional Tiago Pinto vai deixar o cargo no próximo dia 31 de dezembro e vai rumar à AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca.

"O Diretor-Geral do Futebol Profissional do Benfica, Tiago Pinto, terminará a sua ligação profissional ao nosso Clube no próximo dia 31 de dezembro. Oito anos depois da chegada ao Sport Lisboa e Benfica, a convite do Presidente Luís Filipe Vieira, Tiago Pinto decidiu aceitar o desafio de liderar a gestão desportiva da AS Roma, iniciando funções no clube italiano no início de 2021", esclarece o clube da Luz.

Em declarações ao site oficial das águias, Tiago Pinto agradeceu ao Benfica e ao presidente a "oportunidade" que lhe foi dada. "Foram oito anos intensos. Dei o melhor de mim e todos os que me conhecem sabem que esta decisão foi a mais difícil de todas as que tomei enquanto responsável por este clube. Gostaria de ter contribuído ainda mais, mas estou certo de ter feito tudo o que estava ao meu alcance", salientou o diretor-geral, de 35 anos, que ingressou no Benfica para ser assessor das modalidades e em 2017/18 passou para o futebol profissional.

E continuou: "Aceitei, nos últimos dias, um novo desafio e uma nova oportunidade, não sendo ainda o tempo certo para falar sobre a próxima etapa da minha carreira. A prioridade continua a ser o Benfica e o dia a dia da nossa equipa profissional de futebol, projeto no qual continuarei fortemente empenhado até ao último dia, estando certo de que o Clube saberá encontrar as melhores soluções para dar continuidade ao seu projeto de sucesso".

Por seu lado, Dan Friedkin, presidente da AS Roma, considerou que Tiago Pinto é um "talento de classe mundial, com "paixão" e "visão" para fazer crescer o futebol do clube.

"Estamos convencidos de que a sua notável energia, os seus princípios sólidos e a sua capacidade de identificar, desenvolver e otimizar o perfil dos talentos irão apoiar a nossa ambição de tornar a Roma competitiva nos mais importantes troféus italianos e europeus", realçou o dirigente romano.