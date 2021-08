Diretora do circuito Spa-Francorchamps encontrada morta em casa

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:38 Facebook

Nathalie Maillet, de 51 anos, foi encontrada morta em casa, na madrugada deste domingo, e a polícia não descarta a hipótese de crime.

A notícia está a chocar a Bélgica. A diretora do circuito Spa-Francorchamps foi encontrada morta este domingo, em casa, e no local estavam mais dois cadáveres, de um homem e uma mulher.

"Às 00.10 horas, os corpos sem vida de duas mulheres e um homem foram encontrados pela polícia numa casa, em Gouvy, todos eles com ferimentos de balas", pode ler-se na nota reproduzida pela estação televisiva belga RTBF.

Segundo a imprensa belga, os outros dois cadáveres são do marido de Nathalie Maillet, o ex-piloto Franz Dubois, e de uma advogada com quem Maillet alegadamente mantinha uma relação amorosa. As autoridades suspeitam que o responsável pelas duas mortes tenha sido Dubois, que terá disparado sobre elas, suicidando-se depois.

Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, já lamentou a morte de Nathalie. "Estou chocado e triste com o súbito desaparecimento de Nathalie Maillet, diretora do circuito de Spa. Ela personificou este alto lugar do automobilismo. Todos os meus pensamentos e solidariedade vão para a sua família, os amigos e as equipas de Spa-Francorchamps", escreveu no Twitter.