Dirigente do Sporting detido após incidente em jogo com o Benfica

O dirigente leonino Miguel Afonso foi detido, este domingo, na sequência de incidentes no jogo de hóquei em patins frente ao Benfica, no Pavilhão João Rocha.

Segundo foi possível apurar, o vice-presidente para as Modalidades do Sporting foi detido após uma altercação com as forças da autoridade, em que se queixou da ação dos agentes durante os alegados insultos proferidos por adeptos do Benfica presentes nas bancadas. Na sequência dos incidentes, segundo o jornal "O Jogo", foram identificadas ou detidas 80 pessoas.

O Benfica garantiu este domingo a presença na final do campeonato de hóquei em patins, ao derrotar o Sporting por 7-5, no quinto jogo das meias finais. Diogo Rafael, Manrubia, Nicolía, Alvarez, Ordoñez e Lamas (2) marcaram os golos que permitem às águias defrontarem o F. C. Porto na grande final.