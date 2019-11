Dirigentes da arbitragem portuguesa suspeitos de declarações falsas

Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários dirigentes do Conselho de Arbitragem, incluindo o presidente daquele órgão, Fontelas Gomes, correm o risco de ter responder perante a Justiça por falso testemunho.

Estão em causa as declarações prestadas por estes dirigentes no Tribunal Arbitral do Desporto e no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito de queixas de árbitros na Justiça, devido a discordância com as avaliações.

Fontelas Gomes e outros dirigentes terão dito, em tribunal, que as avaliações dos árbitros continuam com critérios bem definidos. Declarações que entram em contradição com o que está lavrado na ata da reunião do CA, de 18 julho de 2017, que faz referência ao fim do processo de classificação dos árbitros, segundo uma ata revelada pela TVI, esta sexta-feira. Em face disto, os dirigentes podem ser acusados de falsas declarações.

Em junho, já o "Jornal de Notícias" tinha noticiado que um grupo de cerca de 30 árbitros, ex-árbitros, assistentes e observadores de arbitragem apresentara uma queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, denunciando a forma de atuação da secção de classificações do CA da FPF, que tem como função principal definir quem sobe desde e quem é designado árbitro internacional.

Sabe o JN que neste rol de queixosos estão nomes como os dos árbitros Gonçalo Martins, Tiago Antunes, João Mendes, João Matos, o já jubilado Jorge Ferreira, os árbitros assistentes Rui Fernandes e Jorge Oliveira, o ex-observador Domingos Gomes e ainda um árbitro de futsal, entre outros.

A queixa relata a alegada viciação das notas atribuídas, apoiada num "obscurantismo" que levou, segundo os denunciantes, à recusa da FPF em mostrar os critérios de avaliação e o peso que teriam na nota final.

Ao contrário do que foi dito em tribunal, a ata mostra que o CA continua aplicar, como nas épocas anteriores, também critérios quantitativos, para a respetiva ordenação das avaliações. O que contraria, ainda, um documentos assinado pelos árbitros, uns em 2017, após uma Ação de Reciclagem e Avaliação, e outros um ano depois, em que deixavam de ter acesso às avaliações quantitativas de cada jornada, passando a ter apenas avaliação qualitativa no desempenho dos jogos.